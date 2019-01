Pliškova in Curenkova v finalu Brisbaneja

Brisbane, 5. januarja - Na teniškem turnirju v avstralskem Brisbaneju (milijon dolarjev nagradnega sklada) bosta v finalu igrali Ukrajinka Lesija Curenko in Čehinja Karolina Pliškova, peta nosilka. Slednja je v polfinalu premagala Hrvatico Donno Vekić s 6:3 in 6:4, Curenkova pa je presenetila drugo igralko turnirja Naomi Osako in Japonko premagala s 6:2 in 6:4.