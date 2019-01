Švica drugič zapored zmagovalka Hopmanovega pokala

Perth, 5. januarja - V finalu teniškega Hopmanovega pokala, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic v Perthu med Nemčijo in Švico, je v ponovitvi lanskega finala ponovno slavila Švica. Tudi potek dvobojev je bil identičen, do posamičnih zmag sta prišla Švicar Roger Federer in Nemka Angelique Keber, dvoboj dvojic za zmago pa sta dobila Federer in Belinda Benčič.