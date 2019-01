Talibani v Afganistanu ugrabili najmanj 15 vladnih uslužbencev

Kabul, 5. januarja - Talibani so danes v provinci Farah na zahodu Afganistana ugrabili najmanj 15 vladnih uslužbencev. Nekaj ur pred tem pa so pripadniki afganistanskih obveščevalnih enot v nočni operaciji iz talibanskega zapora v provinci Helmand na jugu države osvobodili najmanj 12 civilistov, so danes potrdile lokalne oblasti.