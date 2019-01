Obrežje/Gruškovje, 5. januarja - Konec božično-novoletnih praznikov je občutiti tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, saj se tisti, ki so praznike preživeli tam, vračajo. Na mejnem prehodu Slovenska vas vozniki osebnih vozil po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste čakajo eno uro, v Starodu 45 minut, v Rigoncih in Gruškovju 40 minut in na Obrežju pol ure.