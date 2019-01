Ljubljana, 5. januarja - Predvsem v Pomurju bodo rahle padavine. Popoldne in zvečer se bo od severozahoda delno zjasnilo. Ponekod bo zapihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.