Škofja Loka, 5. januarja - Danes ob 0.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic v bližini Škofje Loke zabeležili potres magnitude 1,4. Po prvih podatkih so ga čutili posamezni Škofjeločani, intenziteta tresenja tal pa ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili z urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.