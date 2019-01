Maradona v bolnišnici zaradi notranjih krvavitev

Buenos Aires, 5. januarja - Diego Maradona je moral v bolnišnico zaradi notranjih krvavitev v želodcu, so poročali argentinski mediji. Hčerka nogometne legende Dalma Maradona pa je prek Twitterja sporočila, da se 58-letnik počuti "OK". "Za tiste, ki jih skrbi za mojega očeta, lahko rečem, da je 'OK' in to, da bo kmalu šel domov," je zapisala 31-letna hčerka.