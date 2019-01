Dallas ponovno izgubil v gosteh, Dončić znova med vidnejšimi akterji tekme

Boston, 5. januarja - Moštvo Dallas Mavericks z odličnim slovenskim košarkarjem Luko Dončićem je v noči na soboto izgubilo na gostovanju pri Bostonu s 93:114. Novinec meseca novembra in decembra na zahodnem delu lige je na igrišču prebil 29 minut in bil z 19 točkami drugi strelec svojega moštva, v statistiko pa je vpisal še devet skokov in štiri asistence.