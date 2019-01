Divji skoki in padci so se na Wall Streetu nadaljevali tudi v prvem tednu novega leta

New York, 5. januarja - Ameriški borzni indeksi so prvi teden trgovanja v novem letu sklenili pozitivno, a velika nihanja s konca 2018 so se nadaljevala, tako da očitno tudi na začetku novega leta velja, da si morajo vlagatelji v New Yorku zategniti varnostne pasove in biti pripravljeni na divjo vožnjo.