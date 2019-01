Špansko-češki finale v Dohi

Doha, 4. januarja - Španec Roberto Bautista Agut in Čeh Tomaš Berdych sta se prebila v veliki finale teniškega turnirja ATP v Dohi z nagradnim skladom 1.416.205 dolarjev. Španec je na današnjem prvem polfinalnem dvoboju ukanil prvega nosilca Srba Novaka Đokovića s 6:3, 6:7 (6) in 6:4, Čeh pa je bil na drugem boljši od Italijana Marca Cecchinata s 7:6 (6) in 6:3.