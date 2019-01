Karlović in Anderson za zmago v Indiji

New Delhi, 4. januarja - Devetintridesetletni Hrvat Ivo Karlović in Južnoafričan Kevin Anderson sta finalista teniškega turnirja ATP v indijskem Puneju z nagradnim skladom 590.000 dolarjev. Karlović je v današnjem prvem polfinalnem dvoboju premagal Belgijca Steva Darcisa s 7:6 (3), 4:6 in 6:3, Anderson pa je bil v drugem boljši od Francoza Gillesa Simona s 6:3 in 7:6 (3).