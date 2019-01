Ema Klinec danes uspešno prestala operacijo

Ljubljana, 4. januarja - Najboljša slovenska smučarska skakalka Ema Klinec, ki je uspešno začela sezono in dvakrat stala na stopničkah svetovnega pokala, se je decembra na državnem prvenstvu po padcu grdo poškodovala. Dvajsetletnica je utrpela poškodbo sprednje križne vezi in manjšo kostno-hrustančno udarnino notranjega dela kolena, zaradi česar so jo danes operirali.