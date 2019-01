V knjigarni Konzorcij Teden zlatih hrušk

Ljubljana, 7. januarja - V knjigarni Konzorcij se danes začenja Teden zlatih hrušk, ki ga letos že četrto leto pripravljajo Mladinska knjiga Trgovine, Konzorcij in Mestna knjižnica Ljubljana. Do 11. januarja bo ponudil tri prireditve za otroke. Letošnjo izložbo in promocijo zlatih hrušk je zasnovala ilustratorka Tanja Komadina.