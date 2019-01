Lutkar in režiser Črt Škodlar slavi 85 let

Ljubljana, 4. januarja - Na današnji dan 85 let slavi priznani lutkar in režiser Črt Škodlar. Odlikoval se je kot domiseln, duhovit in tehnično izvrsten animator marionet, ustvaril pa je več dokumentarnih, eksperimentalnih in kratkih animiranih filmov ter bil pobudnik in animator prvega barvnega slovenskega celovečernega lutkovnega filma Zvezdica Zaspanka.