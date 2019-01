Nastop Koširja v Bad Gasteinu še vprašljiv

Ljubljana, 4. januarja - Slovenski deskarji na snegu so decembra odlično odprli novo sezono in nestrpno čakajo naslednje tekme v svetovnem pokalu. Ta se bo nadaljeval v torek s paralelnim slalomom v Bad Gasteinu, na kateri bodo zagotovo nastopili Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik, medtem ko je nastop Žana Koširja še vprašljiv.