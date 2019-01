V Švicariji danes zaključni dogodek projekta Švicarija: skupnost, umetnost in narava

Ljubljana, 6. januarja - V Ustvarjalnem centru Švicarija bo danes potekal sklepni dogodek celoletnega projekta Švicarija: skupnost, umetnost in narava. Ob 10.30 ga bo uvedla zaključna praznična predstava otrok, ki so vse leto ustvarjali v programu Bela krizantema ali umetnik v gibanju. Sklenil se bo z vodstvom po razstavi Švicarija: skupnost, umetnost in narava.