Sparksova Beležnica bo muzikal na Broadwayju

New York, 7. januarja - Zgodba iz romana Nicholasa Sparksa Beležnica, po katerem je bil posnet romantični film z Ryanom Goslingom in Rachel McAdams v glavnih vlogah, bo zaživela še na odrskih deskah na Broadwayju. Muzikal bosta producirala Kevin McCollum in Kurt Deutsch v sodelovanju s Sparksom, odrsko adaptacijo romana razvijata Bekah Brunstetter in Ingrid Michaelson.