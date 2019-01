Režiser in pedagog Zvone Šedlbauer slavi 75 let

Ljubljana, 7. januarja - Režiser in pedagog Zvone Šedlbauer danes praznuje 75. rojstni dan. Leta 1970 je bil med ustanovitelji gledališča Glej ter pozneje njegov umetniški vodja. Delal je kot radijski, dramski, operni, lutkovni in televizijski režiser ter med drugim kot umetniški vodja Mestnega gledališča ljubljanskega in bil redni profesor za gledališko režijo na AGRFT.