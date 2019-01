Zmagovalca akcije Ona ali on leta 2018 pravljičarka in policist

Postojna, 5. januarja - Poslušalci postojnskega Radia 94 so v akciji Ona ali on leta 2018 največ glasov dali kar dvema, in sicer pravljičarki Anji Štefan in postojnskemu policistu Mihaelu Bezjaku. Na nocojšnji razglasitvi v Jamskem dvorcu pri Postojnski jami je zbrane nagovoril tudi premier Marjan Šarec.