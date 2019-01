Britanske univerze svarijo pred brexitom brez dogovora

London, 4. januarja - Vodje britanskih visokošolskih ustanov so danes posvarili, da bi odhod Otoka iz EU brez dogovora predstavljal eno izmed doslej največjih groženj za univerze. V odprtem pismu poslancem so poudarili, da bi lahko brexit brez dogovora vodil v akademsko in znanstveno nazadovanje, okrevanje pa bi trajalo desetletja.