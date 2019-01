Finance: NLB terjatve do Tuša prodala skladu Alfi

Ljubljana/Celje, 4. januarja - NLB je konec decembra okoli 20 odstotkov terjatev do skupine Tuš prodala skladu Alfi, ki je tako postal več kot tretjinski upnik celjske skupine, so v skladu potrdili za časnik Finance. Sklad ima v lasti za okoli 90 milijonov evrov nominalne vrednosti terjatev do skupine Tuš in je postal največji samostojni upnik skupine.