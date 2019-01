Ovečkin odpovedal all star tekmo

Washington, 4. januarja - Rus Aleks Ovečkin, superzvezdnik svetovnega hokeja in lani prvak lige NHL z Washingtonom, letos ne bo nastopil na all star vikendu v San Joseju, čeprav so ga navijači izbrali za kapetana metropolitanske ekipe. Najboljši strelec letošnjega prvenstva NHL se je odločil, da bo raje vzel nekaj premora, zaradi odpovedi pa bo suspendiran za eno tekmo.