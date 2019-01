V Parizu marca razstava Dogodivščine Modrega jezdeca

Pariz, 7. januarja - V muzeju Oranžerija za marec napovedujejo odprtje razstave Franz Marc/August Macke - Dogodivščine Modrega jezdeca. Razstava bo predstavila osrednja predstavnika nemškega ekspresionizma in skupine Modri jezdec Marca in Mackeja. Leta 1910 ju je povezalo zanimanje za francosko umetnost, še posebej za delo Cezanna, Van Gogha in Gauguina ter fauvizem.