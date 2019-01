Inflacija v območju evra decembra nižja

Luxembourg, 4. januarja - Inflacija v območju evra je po prvi oceni Eurostata decembra upadla z novembrskih 1,9 odstotka na 1,6 odstotka, kažejo podatki evropskega statističnega urada. Stopnjo inflacije so navzgor potiskali predvsem dražji energenti, ki so se na letni ravni podražili za 5,5 odstotka, medtem ko so se novembra za 9,1 odstotka.