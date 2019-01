V Orto baru bodo obeležili 84. rojstni dan Elvisa Presleyja

Ljubljana, 4. januarja - V Orto baru bosta danes v čast Elvisu Presleyju, ki bi letos dopolnil 84 let, nastopili skupini, ki se ponašata z nazivoma najboljših izvajalcev Elvisove glasbe v Evropi - Sam's Fever in Smooth Band. V goste prihaja tudi Marina Martensson, Švedinja s slovenskimi koreninami, ki se je Elvisu leta 2010 poklonila z albumom My Tribute To The King.