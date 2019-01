St. Louis spet prehitel Los Angeles

New York, 4. januarja - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi na domačem ledu z 2:6 izgubila z moštvom Tampa Bay Lightning, ki se je še utrdilo na čelu lige. Kralji, za katere je slovenski zvezdnik Anže Kopitar dosegel podajo, so spet povsem na dnu ligaške razpredelnice. Štiri točke je zbral Rus Nikita Kučerov z golom in tremi podajami.