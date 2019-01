Večer: Nižja kazen za napad na nekdanjo partnerico v Zgornji Polskavi

Maribor, 4. januarja - Višji sodniki v Mariboru so Janezu Pušniku, ki je septembra 2016 na parkirišču pred gostiščem na Zgornji Polskavi napadel nekdanjo partnerico, sprva zatrjevani očitek poskusa umora spremenili v poskus uboja, grožnje pa so ga oprostili. Na koncu so mu izrekli kazen sedem let in pet mesecev zapora, danes piše časnik Večer.