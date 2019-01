Katarina Nikolov za STA: Slovenska kulturna dediščina je kakor skrinja starodavnih zakladov

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 7. januarja - Animirani film Kralj Matjaž v režiji in po scenariju Katarine Nikolov v soboto kot predfilm prihaja na redni spored Kinodvora. Kralj Matjaž je drugi v vrsti filmov, ki jih režiserka posveča slovenskim junakom in ob tem na modrosti ljudskega slovstva pogleda skozi otroške oči. Petru Klepcu in kralju Matjažu se bo decembra pridružil še Povodni mož.