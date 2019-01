Od aretacije finančne direktorice Huaweija na Kitajskem aretirali 13 Kanadčanov

Washington, 4. januarja - Od aretacije glavne finančne direktorice kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou 1. decembra v Kanadi so na Kitajskem aretirali 13 Kanadčanov, osem so jih kasneje izpustili, so sporočili iz Ottawe. ZDA so po aretacijah izdale opozorilo ameriškim državljanom na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.