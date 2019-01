Newyorški guverner Cuomo naznanil inovativno obnovo ene od prog podzemne železnice

New York, 4. januarja - Guverner države New York Andrew Cuomo je v četrtek presenetljivo naznanil nov načrt obnove ene najbolj prometnih prog newyorške podzemne železnice med Brooklynom in Manhattnom, ki bo omogočil, da proge L ne bodo popolnoma zaprli. Več sto tisoč ljudi se je sicer pred tem že pripravilo na skoraj leto in pol popolnega zaprtja te proge.