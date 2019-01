Avtomobilska prodaja v ZDA lani presegle pričakovanja

Detroit, 4. januarja - Američani so lani zaradi dobrega stanja v gospodarstvu in nizkih cen nafte povečali nakupe večjih in dražjih avtomobilov. Po mnenju analitikov je bila prodaja nekoliko boljša kot predlani, čeprav so med letom večinoma pričakovali padec prodaje. December je bil za proizvajalce z izjemo FiatChryslerja bolj slab.