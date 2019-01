Las Cuerdas za uvod v koncertne večere v Jazz clubu Ljubljanski grad

Ljubljana, 4. januarja - Koncertne večere v Jazz clubu Ljubljanski grad bo drevi uvedla zasedba Las Cuerdas. Zasedba črpa navdih iz zvrsti, kot so reggae, ska, rock, rap in latino v španščini. Njeni člani prihajajo iz Argentine, Kube in Slovenije. Sledil bo koncert skupine Papir 11. januarja.