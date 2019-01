Britanska mornarica v nadzor Rokavskega preliva pred migracijami

London, 3. januarja - Britanska mornarica pripravlja ladjo, s katero bo nadzirala Rokavski preliv, potem ko so opazili porast nezakonitih migracij z gumijastimi čolni. Britanske oblasti so medtem v sredo aretirale Iranca in Britanca, ki naj bi pomagala pri nezakonitemu prečkanju preliva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.