V Tuniziji sta se med racijo razstrelila džihadista

Tunis, 3. januarja - Med hišno preiskavo, ki so jo izvajale tunizijske varnostne sile v osrednji regiji Sidi Bouzid, sta se danes zjutraj razstrelila dva domnevna džihadista, so sporočili s tunizijskega notranjega ministrstva. Pred tem je prišlo do obstreljevanja med obema stranema, pri čemer je bil ranjen policist, poroča francoska tiskovna agencija AFP.