Na 11. festivalu Bobri se bo veliko plesalo in gibalo

Ljubljana, 4. januarja - V prestolnici bo od 19. januarja do 8. februarja potekal ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V enajsti izdaji bo ponudil več kot 160 dogodkov, ki bodo skozi različne umetniške zvrsti predstavljali možnosti in načine za ustvarjalno izražanje z gibom oz. plesom, različne oblike nebesedne komunikacije in medsebojnega sodelovanja.