Zaustavljen postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo BŠP

Ljubljana, 3. januarja - Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki je sporočila, da je investitor podal izjavo o umiku svoje vloge iz postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za gradnjo Bežigrajskega športnega parka (BŠP). Na Agenciji RS za okolje (Arso) so za STA potrdili, da so prejeli umik vloge in izdali sklep o ustavitvi postopka.