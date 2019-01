Tedenski pregled - svet od 4. do 10. 1.

Ljubljana, 11. januarja - Po Evropi so se minuli teden nadaljevali množični protesti, ki so se začeli lani. Delegaciji ZDA in Kitajske sta se sešli na prvih pogajanjih za rešitev trgovinskega spora. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je obiskal Kitajsko. 49 migrantov z ladij nemških nevladnih organizacij se je izkrcalo na Malti. Severno stran Alp je ohromil sneg.