Cerklje ob Krki, 3. januarja - Pijan 30-letnik je na zadnji dan preteklega leta v zgodnjih jutranjih urah vozilo ustavil kar na vozišču v Črešnjicah pri Cerkljah ob Krki in v njem zaspal. Prebudili so ga policisti, ki so prejeli obvestilo, da avtomobil na vozišču ovira promet.