Italijanski župani odprli fronto proti Salvinijevemu priseljenskemu zakonu

Rim, 3. januarja - Več županov italijanskih mest je napovedalo, da ne bodo spoštovali konec novembra sprejetega zakonskega odloka o varnosti in priseljevanju, ki ga je pripravil notranji minister in vodja desničarske Lige Matteo Salvini. Med prvimi nasprotniki je župan Palerma Leoluca Orlando, ki je zakon označil za nehuman in kriminalen.