V ptujski porodnišnici spet obdarili prvorojena otroka

Ptuj, 3. januarja - V ptujski porodnišnici so tudi letos pripravili tradicionalno obdaritev prvo in drugorojenega otroka v novem letu. Prva je letos šele nekaj po 19. uri na novega leta dan na svet privekala Ajda, prvega fantka Petra pa so v porodnišnici najstarejšega slovenskega mesta tokrat dočakali 2. januarja malo po eni uri zjutraj.