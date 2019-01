Dnevnik: Kranjski policisti zaradi neprimernega ravnanja med nočno patruljo dokončno odpuščeni

Kranj, 3. januarja - Policisti, ki so julija lani med nočno izmeno v svojem vozilu prevažali mladoletnico, z njo popivali in ji med drugim nekaj časa tudi prepustili volan policijskega vozila, so zdaj dokončno odpuščeni, kar je potrdila tudi vladna komisija. Svoje pravice lahko iščejo po sodni poti, piše Dnevnik.