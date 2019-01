Od danes spet prepovedana uporaba pirotehnike prve kategorije, katerih glavni učinek je pok

Kranj, 2. januarja - Od danes ni več dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok. Za prekršek je predpisana globa od 400 do 1200 evrov in tudi odvzem pirotehničnih izdelkov, so spomnili na Policijski upravi Kranj in pozvali, da upoštevate to prepoved.