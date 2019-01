Vodstvi MNZ in policije zadnji dan leta tradicionalno obiskali policiste

Ljubljana, 1. januarja - Vodstvi notranjega ministrstva in Policije sta na silvestrovo že tradicionalno pozdravili policiste. Minister Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta zvečer obiskala Policijsko upravo Ljubljana, operativno-komunikacijski center in Policijsko postajo Ljubljana Center, kjer sta se udeležila večerne odprave policistov.