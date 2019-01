Tradicionalni skoki v morje s skoraj 700 udeleženci

Portorož, 1. januarja - Na centralni plaži v Portorožu so popoldne pripravili tradicionalne, že 15. novoletne skoke v morje. Prireditve se je udeležilo rekordnih skoraj 700 ljudi z vseh koncev Slovenije in tujine, pogumneže pa je z obale spremljalo še več tisoč turistov in naključnih obiskovalcev. Dobre volje ni skazila niti slabost enega od udeležencev.