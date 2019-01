Federer uspešnejši od Williamsove

Perth, 1. januarja - Teniška reprezentanca Švice je v svoji drugi tekmi skupine B Hopmanovega pokala zabeležila še drugo zmago. Branilka naslova je z 2:1 premagala ZDA, največ zaslug za to pa ima Roger Federer, ki je najprej s 6:4 in 6:1 premagal Francesa Tiafoea, nato pa sta bila skupaj z Belindo Benčič s 4:2 in 4:3 boljša od Tiafoeea in Serene Williams.