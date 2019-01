Med novoletnimi skoki v morje v Portorožu eno osebo oživljali

Portorož, 1. januarja - V Portorožu so na današnji prvi dan leta 2019 pripravili tradicionalne, že 15. novoletne skoke v morje, ki so bili po prvih ocenah organizatorjev rekordni z vidika udeležbe. Prireditev pa je zasenčil dogodek, ko so morali reševalci oživljati enega od udeležencev, ki se je po prihodu iz vode zgrudil na pomolu.