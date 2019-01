Lampičeva in Čebaškova do polfinala

Davos, 1. januarja - Smučarji tekači so se v Val Müstairu pomerili v sprintu. Vseh šest Slovencev je prišlo do novih točk svetovnega pokala, najvišje pa sta se prebili Anamarija Lampič in Alenka Čebašek, ki sta nastopili v polfinalu. V četrtfinalu so izpadli Eva Urevc, Katja Višnar in Miha Šimenc, Vesna Fabjan pa tam zaradi poškodbe stegenske mišice ni nastopila.