Grška obalna straža v Egejskem morju rešila več deset migrantov

Atene, 1. januarja - Grška obalna straža je danes v Egejskem morju rešila 75 migrantov, ki so se na nevarno pot podali z gumenjakom in majhnim motornim čolnom. Migrante so odkrili pri otočku Farmakonisi, nato pa so jih prepeljali na otok Leros, kjer je center za registracijo migrantov.