Pahor na novoletni dan pozdravil prvorojenega v porodnišnici v Postojni

Ljubljana, 1. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna, kjer je pozdravil dečka Gregorja, prvega novorojenčka v letu 2019 v tamkajšnji porodnišnici, in čestital njegovi materi. Tudi drugim materam, bolnicam in osebju, ki so silvestrovo preživeli v bolnišnici, je Pahor zaželel vse dobro v novem letu.