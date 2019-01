Salah, Mane in Aubameyang kandidati za afriškega nogometaša leta

Kairo, 1. januarja - Zvezdnika Liverpoola Mohamed Salah in Sadio Mane ter Pierre-Emerick Aubameyang iz FC Arsenala, ista trojica kot v preteklem letu, so letošnji kandidati za izbor najboljšega nogometaša Afrike. Predizbor so danes potrdili na Afriški nogometni zvezi (CAF), slavnostna prireditev pa bo 8. januarja v Dakarju v Senegalu.